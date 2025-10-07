Tragedia Paupisi sospeso coma farmacologico ad Antonia L’autopsia su Elisabetta

È stato confermato che la 49enne sarebbe stata uccisa nel sonno con una pietra. La figlia ancora in prognosi riservata Restano stabili, ma ancora gravissime, le condizioni di Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni ricoverata all’ospedale Neuromed di Pozzilli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

tragedia paupisi sospeso comaStrage di Paupisi, sospeso coma farmacologico per Antonia Ocone - Restano stabili le condizioni di Antonia Ocone, la ragazza sedicenne all'ospedale Neuromed di Pozzilli, in seguito all'aggressione violenta del padre Salvatore nella loro casa ... Secondo ilmattino.it

tragedia paupisi sospeso comaSospeso il coma farmacologico alla figlia di Ocone - Restano stabili le condizioni della figlia sedicenne di Salvatore Ocone, l'uomo arrestato per il duplice omicidio della moglie e del figlio a Paupisi, in provincia di Benevento. Lo riporta rainews.it

