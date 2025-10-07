Tragedia Paupisi sospeso coma farmacologico ad Antonia L’autopsia su Elisabetta
È stato confermato che la 49enne sarebbe stata uccisa nel sonno con una pietra. La figlia ancora in prognosi riservata Restano stabili, ma ancora gravissime, le condizioni di Antonia Ocone, la ragazza di 16 anni ricoverata all’ospedale Neuromed di Pozzilli . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
