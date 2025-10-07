Tragedia lungo i binari | ritrovato il corpo senza vita di Luigi 48 anni Il cadavere rinvenuto a Bassano Romano Si tratto di un uomo di Formia

Un drammatico episodio ha interrotto ieri mattina la circolazione ferroviaria tra Oriolo e Bassano Romano. Nei pressi dei binari è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, identificato come Luigi Scolma, 48 anni, originario di Formia. Interruzione del servizio ferroviario. Il rinvenimento è avvenuto lunedì 6 ottobre, con conseguente sospensione temporanea della linea tra Oriolo e Capranica. I treni regionali hanno subito ritardi e cancellazioni, mentre il servizio è tornato gradualmente alla normalità intorno alle 12:30. Accertamenti delle autorità. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti Polizia Ferroviaria, Polizia Scientifica e Autorità Giudiziaria, che hanno eseguito tutti gli accertamenti di rito.

