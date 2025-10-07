Tragedia in casa muore in ' diretta' coi familiari

In viale Fondi a Destra Volturno a Castel Volturno si è consumata una tragedia: una donna di 63enne si è spenta quasi in diretta coi familiari.Era al telefono coi propri cari mentre si è sentita male. Dall'altro capo del ricevitore il silenzio seguito dal terrore e subito dopo l'allerta ai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: tragedia - casa

Taglia l’albero, muore schiacciato. La tragedia a due passi da casa

Tragedia della solitudine a Villar Perosa: cadavere decomposto di un uomo trovato in una casa

Tragedia in Italia, muore mentre dipinge le pareti esterne di casa: “Come è possibile”

TRAGEDIA La famiglia stava rientrando a casa dopo una cena in un ristorante del TeramanoRIP - facebook.com Vai su Facebook

Cogorno, tragedia in casa: anziano morto e moglie svenuta https://ligurianotizie.it/cogorno-tragedia-in-casa-anziano-morto-e-moglie-svenuta/2025/10/03/621324/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Muore in diretta su TikTok durante il pericoloso “gioco del barile d’acqua” - Un giovane ha provato il pericoloso “gioco del barile”, immergendosi di testa in un grande contenitore pieno d’acqua durante una live. Si legge su la7.it

Tragedia in casa a Settimo, muore bimbo di quattro mesi - Tragedia a Settimo San Pietro dove un bambino di quattro mesi è morto in casa per un’asfissia che potrebbe essere stata provocata dopo che il piccolo è rimasto imprigionato fra il letto e un mobile. Secondo unionesarda.it