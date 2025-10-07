Tragedia della fontana Leon Moser stava per diventare un soccorritore

Trentotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Glorenza, così come l’intero Alto Adige, sono ancora sotto shock per la tragica morte del 19enne Leon Moser, rimasto ucciso nel fine settimana dopo aver tentato di salire in cima alla statua di bronzo sulla fontana a pochi passi del municipio, cadendo e venendo travolto dalla stessa statua.Non. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

tragedia - fontana

Tragedia a Glorenza, la statua della fontana cede: muore schiacciato il 19enne Leon Moser

tragedia fontana leon moserGlorenza, tragedia davanti al municipio: muore a 19 anni travolto dalla fontana - A perdere la vita Leon Moser di Tubre che aveva passato la serata con amici e alle 3 del mattino s’è arrampicato sul manufatto. Scrive altoadige.it

tragedia fontana leon moserTragedia alle 3 di notte, 19enne si arrampica su una fontana ma crolla un pezzo, cade e lo schiaccia: morto Leon Moser - Questa notte, intorno alle 3, un ragazzo di 19 anni è morto cadendo da una fontana in centro a Glorenza, in Val Venosta ... Riporta ildolomiti.it

