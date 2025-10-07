Tragedia della fontana Leon Moser stava per diventare un soccorritore
Glorenza, così come l’intero Alto Adige, sono ancora sotto shock per la tragica morte del 19enne Leon Moser, rimasto ucciso nel fine settimana dopo aver tentato di salire in cima alla statua di bronzo sulla fontana a pochi passi del municipio, cadendo e venendo travolto dalla stessa statua.Non. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Tragedia a Glorenza, la statua della fontana cede: muore schiacciato il 19enne Leon Moser
