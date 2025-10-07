Tragedia alla Rems di San Nicola Baronia | detenuto psichiatrico muore dopo un pestaggio

Avellinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino — Nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino è deceduto un uomo di sessant’anni, originario della provincia di Caserta. Era stato trasferito in condizioni critiche dalla Rems di San Nicola Baronia, dopo aver subito un’aggressione all’interno della struttura, avvenuta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - rems

