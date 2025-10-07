Tragedia alla Rems di San Nicola Baronia | detenuto psichiatrico muore dopo un pestaggio
Avellino — Nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Moscati” di Avellino è deceduto un uomo di sessant’anni, originario della provincia di Caserta. Era stato trasferito in condizioni critiche dalla Rems di San Nicola Baronia, dopo aver subito un’aggressione all’interno della struttura, avvenuta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - rems
Telemantova. . Tragedia questa mattina a Castiglione delle Stiviere: una infermiera di 55 anni delle Rems ha perso la vita sulla rampa del garage di casa: sarebbe stata travolta dall’auto lasciata in folle mentre chiudeva la basculante. Cordoglio da parte della - facebook.com Vai su Facebook
S.Nicola Baronia, grave episodio alla Rems: Detenuto aggredito, finisce in coma e muore in ospedale - Lite tra i pazienti della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) a San Nicola Baronia finisce in tragedia. Scrive corriereirpinia.it
Lite tra pazienti alla Rems finisce in tragedia: muore sessantenne napoletano - Lite tra i pazienti della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) a San Nicola Baronia finisce in tragedia. Secondo irpinianews.it