Tragedia al Vulcano Buono lavoratore precipita da un' impalcatura
Ieri sera i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Poco prima – all’interno di un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita – un operaio di 53 anni originario della provincia di Foggia mentre stava montando la scaffalatura sarebbe caduto da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
