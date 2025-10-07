Tragedia al Vulcano Buono lavoratore precipita da un' impalcatura

Napolitoday.it | 7 ott 2025

Ieri sera i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono. Poco prima – all’interno di un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita – un operaio di 53 anni originario della provincia di Foggia mentre stava montando la scaffalatura sarebbe caduto da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

