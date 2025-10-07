Traffico Roma del 07-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati chiusa una corsia di marcia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per un mezzo in panne in prossimità dell'uscita di via Laurentina traffico incolonnato su via Cristoforo Colombo 3 raccordo anulare via di Acilia verso Ostia auto in fila su via Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in uscita dalla città in tangenziale est code tra l'uscita per la via Cassia & via Salaria in direzione San Giovanni divieto di transito per lavori di asfaltatura in programma questa notte dalle 20 alle 6 su via Luisa di Savoia piazzale Flaminio e viale del Muro Torto tra via Maria Adelaide piazzale Brasile in direzione Piazza Fiume chiusa per lavori Questa sera la diramazione Roma nord tra Fiano Romano e di raccordo A1 in direzione dell'auto sole Dalle 22 alle 6 ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

