Traffico Roma del 07-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Bentrovati chiusa una corsia di marcia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare per un mezzo in panne in prossimità dell'uscita di via Laurentina traffico incolonnato su via Cristoforo Colombo 3 raccordo anulare via di Acilia verso Ostia auto in fila su via Cassia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in uscita dalla città in tangenziale est code tra l'uscita per la via Cassia & via Salaria in direzione San Giovanni divieto di transito per lavori di asfaltatura in programma questa notte dalle 20 alle 6 su via Luisa di Savoia piazzale Flaminio e viale del Muro Torto tra via Maria Adelaide piazzale Brasile in direzione Piazza Fiume chiusa per lavori Questa sera la diramazione Roma nord tra Fiano Romano e di raccordo A1 in direzione dell'auto sole Dalle 22 alle 6 ma per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Il tram potrebbe ridurre traffico e inquinamento, ma la rete capitolina resta ferma tra ritardi, progetti bloccati e manutenzione carente. https://odisseaquotidiana.com/2025/07/paradosso-tram-roma.html… #MobilitàUrbana #Roma - X Vai su X
A Roma più di 100mila manifestanti. Traffico deviato sulla Tangenziale, applausi dalle finestre - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 07-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma ben trovati all'ascolto incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono i coronamenti a partire ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Lazio del 07-10-2025 ore 17:30 - Luceverde Lazio L'hai trovati in provincia di Rieti nella frazione di maglianello Chiusa al transito via Salaria per un grave incidente in prossimità ... Secondo romadailynews.it