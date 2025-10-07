Traffico Roma del 07-10-2025 ore 18 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico incolonnato su via Cristoforo Colombo tra il raccordo anulare via di Acilia verso Ostia code a tratti lungo la carreggiata esterna raccordo tra la Roma Fiumicino il bivio per Napoli in carreggiata interna code e rallentamenti tra la Bufalotta e via Prenestina Però non è stata la circolazione sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale est al Raccordo file in uscita dalla città su via Flaminia e via Cassia in tangenziale est auto in fila tra l'uscita per la via Cassia e via Salaria in direzione San Giovanni La polizia locale Ci segnala code per incidente su via della Pisana in corrispondenza di via di Bravetta divieto di transito per lavori di asfaltatura in programma questa notte dalle 21 alle 6 su via Luisa di Savoia piazzale Flaminio e viale del Muro Torto tra via Maria Adelaide e Piazza Brasile in direzione Piazza Fiume per i dettagli e queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
