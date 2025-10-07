Traffico Roma del 07-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità auto in fila sul viadotto della Magliana per incidente tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio in direzione del raccordo anulare divieto di transito per lavori di asfaltatura in programma questa notte dalle 22 alle 6 su via Luisa di Savoia piazzale Flaminio e viale del Muro Torto tra via Maria Adelaide e piazzale Brasile in direzione Piazza Fiume chiusa per lavori Questa sera la diramazione Roma nord tra Fiano Romano e il bivio A1 in direzione dell'auto sole Dalle 22 alle 6 trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 il fermo Si rende necessario per consentire della la struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina risposte corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

