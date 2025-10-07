Traffico Roma del 07-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di bus sostitutivi sulla rete tram per i lavori sulla sopraelevata della tangenziale all'altezza di via Prenestina si fermano i tram e non i collegamenti bus percorrono gli stessi delle linee 2358 14:19 il servizio sostitutivo è gratuito per gli utenti sul sito romamobilita.it tutti i dettagli sui percorsi e le fermate sempre per il cantiere e deviata la linea 542 in direzione di Piazza delle Camelie da Piazzale del verano percorre Viale Regina Elena Viale Ippocrate Piazzale delle Province per lavori di potatura via dei Pescatori è chiusa tra via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino Strobel venerdì 10 ottobre in città una nuova agitazione del settore del trasporto pubblico interesserà la rete Atac saranno possibili disagi dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio su bus filobus metropolitane e sulla ferrotramvia termini-centocelle assicurate le fasce di garanzia di trasporti saranno regolari da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

