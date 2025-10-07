Traffico Roma del 07-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di bus sostitutivi sulla rete tram per i lavori sulla sopraelevata della tangenziale all'altezza di via Prenestina si fermano i tram e non i collegamenti bus percorrono gli stessi delle linee 2358 14:19 il servizio sostitutivo è gratuito per gli utenti sul sito romamobilita.it tutti i dettagli sui percorsi e le fermate sempre per il cantiere e deviata la linea 542 in direzione di Piazza delle Camelie da Piazzale del verano percorre Viale Regina Elena Viale Ippocrate Piazzale delle Province per lavori di potatura via dei Pescatori è chiusa tra via del Fosso di Dragoncello e via Pellegrino Strobel venerdì 10 ottobre in città una nuova agitazione del settore del trasporto pubblico interesserà la rete Atac saranno possibili disagi dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio su bus filobus metropolitane e sulla ferrotramvia termini-centocelle assicurate le fasce di garanzia di trasporti saranno regolari da inizio Servizio diurno e fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
A Roma più di 100mila manifestanti. Traffico deviato sulla Tangenziale, applausi dalle finestre - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Traffico Roma del 07-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma ben trovati all'ascolto incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono i coronamenti a partire ... Come scrive romadailynews.it
Traffico Lazio del 07-10-2025 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di potatura 9:30 13:30 resterà chiuso il tratto di via ... Riporta romadailynews.it