Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare carreggiata interna ed esterna code a tratti tra i vincoli Aurelia Roma Fiumicino sempre sul raccordo traffico intenso tra gli svincoli della Pontina e della Tiburtina in entrambi i sensi la 24 code dal raccordo fino alla galleria Pittaluga in direzione centro Tu la tangenziale est code dall' altezza Tor di Quinto fino allo svincolo della 24 traffico intenso all'altezza di Scalo San Lorenzo per un cantiere sulla Pontina traffico intenso da Tor de' Cenci in direzione 100 rallentamenti sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio in direzione Laurentina https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2025 ore 11:30