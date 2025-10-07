Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con rallentamenti tra Torrenova di raccordo anulare traffico in coda anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia code a tratti in esterna tra Prenestina e Tiburtina ed ancora tra la via Aurelia è la via del Mare trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con il raccordo è l'uscita per la tangenziale est e code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense direzione San Giovanni traffico in coda sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra Fidene e il video per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio trafficata anche la via Pontina con code tra Spinaceto e l'Eur a Garbatella in programma dalle 10 alle 14 piazza Oderico da Pordenone 1 manifestazione possibili rallentamenti per il traffico di zona prima di concludere ancora una notizia sul trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 settembre c'è lo stop di tutti i tram cittadini ci riferiamo alle linee 2385 14:19 il fermo si è reso necessario per consentire i lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che copriranno le intere tratte tranviarie maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2025 ore 08:30