Luceverde Roma ben trovati all'ascolto incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Attenzione ci sono i coronamenti a partire dall'uscita Appia fino al bivio per la via Casilina mettiamo sulla carreggiata esterna del raccordo abbiamo incolonnamenti per traffico intenso tra le uscite Prenestina e Tiburtina rallentamenti inoltre tra la Salaria da Cassi ancora dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla sedia in carreggiata interna incolonnamenti a partire dalla Casilina fino all'uscita per la via Ardeatina sempre per traffico intenso incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila e sulla roma-fiumicino rispettivamente a Settecamini alla tangenziale est da Parco de' Medici alla zona dell'EUR Ci sono code anche sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo in tangenziale code a tratti dalla stazione Tiburtina fino all' uscita Parioli Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ma ci sono cose anche verso San Giovanni tra la Farnesina e Tor di Quinto dalla stazione Tiburtina a viale Castrense sulla Pontina code a tratti da Pomezia situazione per certi versi analoga sulla via Appia dove ci sono code a tratti a partire da Frattocchie fino alle Capannelle all'ottavo Municipio lavori di potatura sull'Ardeatina dalle 9:30 a chiusura la strada tra via nesazio e largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine inevitabili quindi le ripercussioni il tutto Dovrebbe concludersi entro le 13:30 maggiori informazioni su queste gli altri notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-10-2025 ore 07:30