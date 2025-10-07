Traffico Lazio del 07-10-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio L'hai trovati in provincia di Rieti nella frazione di maglianello Chiusa al transito via Salaria per un grave incidente in prossimità del km 70 In entrambe le direzioni il traffico viene deviato sulla vecchia via Salaria per chi Viaggia verso Roma e per chi ha diretto verso Ascoli sulla provinciale 34 per la località Belmonte traffico intenso e code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la diramazione per Napoli per lavori notturni sulla A1 Roma Napoli è chiuso dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina il tratto tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Roma chiusa sempre per lavoro questa sera la diramazione Roma nord Fiano Romano e del Bivio A1 in direzione dell'auto sole Dalle 22 alle 6 sempre questa sera dalle 22 alle 6 chiusura della Roma L'Aquila tra Tivoli e Castel Madama verso Teramo è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 07 10 2025 ore 17 30

