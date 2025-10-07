Traffico Lazio del 07-10-2025 ore 09 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per lavori di potatura 9:30 13:30 resterà chiuso il tratto di via Ardeatina tra via nesazio è largo dei Martiri delle Fosse Ardeatine nelle due direzioni resta chiuso un tratto di via San Godenzo in prossimità dell'incrocio con via Signa per la rottura di una conduttura dell'acqua prestare attenzione alla segnaletica alla Garbatella in programma dalle 10 alle 14 una manifestazione in piazza Oderico da Pordenone possibili ripercussioni sul traffico di zona prima di concludere una notizia sul trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i tram città di il fermo lo ricordiamo si è reso necessario per consentire i lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus danno le intere tratte tranviarie maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.
