trading online boom di truffe sul web con oltre 500 siti fasulli bloccati

Negli ultimi anni, la Polizia Postale segnala un aumento costante delle truffe legate al trading online, soprattutto su piattaforme social e motori di ricerca. Molti annunci sponsorizzati propongono guadagni facili e immediati, con slogan accattivanti e testimonial inventati. Gli algoritmi delle piattaforme digitali, spiega la Polizia, contribuiscono a diffondere rapidamente i contenuti fraudolenti, che vengono rimossi solo dopo numerose segnalazioni, per poi riapparire con nuovi nomi e domini. Queste truffe colpiscono soprattutto gli utenti con scarsa competenza finanziaria o con scetticismo verso le istituzioni bancarie, categorie particolarmente vulnerabili alla promessa di guadagni rapidi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

