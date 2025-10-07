Tra via Canapa e via Bacchelli | Entro aprile la nuova rotonda

Sarà una rotonda vera e propria. I birilli in plastica e i new jersey provvisori lasceranno ben presto spazio a un’infrastruttura per la quale i cittadini hanno espresso, già nel marzo dell’anno scorso, una precisa preferenza. Stiamo parlando della rotatoria tra via Bacchelli e via Canapa. Una delle arterie che, assieme a quelle più centrali, è senz’altro fra le più trafficate di Ferrara. La decisione è stata presa in seno alla giunta qualche giorno fa, anche sulla base dei back che l’amministrazione ha raccolto non solo attraverso i sondaggi lanciati sulle pagine social del primo cittadino ma soprattutto dall’analisi dei dati raccolti grazie ai rilevatori del traffico installati durante la fase di “sperimentazione“ una volta eliminati i semafori che in precedenza regolavano il traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

