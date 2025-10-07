Mentre i governi del mondo si barcamenano tra shutdown, debiti galoppanti e crisi politiche, gli investitori – gente notoriamente pavida sotto il doppiopetto – si rifugiano dove ormai si sente più caldo: oro, bitcoin e, per i nostalgici dell’era analogica, anche un po’ di sano argento. Oro e Bitcoin da record. L’oro ha superato quota 4.000 dollari l’oncia. Per la precisione 4.002, con un bel +0,74% solo nell’ultima seduta. E se a qualcuno sembrava una cifra da romanzo fantasy, conviene aggiornarsi: +50% da inizio anno, roba da fare impallidire perfino i maghi di Wall Street. Chi invece aveva investito in lingotti mentre gli altri compravano il solito ETF sull’AI, oggi si gode il tè delle cinque con la soddisfazione di chi ha scelto il vecchio caro bene rifugio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tra shutdown e crisi in Europa, la paura muove la finanza: oro e Bitcoin ai massimi storici