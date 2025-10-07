Tra nuovi vintage e rarità editoriali | l' ex Unieuro di corso della Repubblica si trasforma in una casa del libro

Tornano a rianimarsi gli spazi lasciati vuoti dall'ex punto vendita Unieuro all'interno del Mega Forlì, in corso della Repubblica. Laddove vi erano scaffali con elettrodomestici e articoli di telefonia ora è una casa del libro, dedicata agli amanti della lettura e ai collezionisti. La novità si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it