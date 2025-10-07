‘Tra le carte e le note di Pietro Leopoldo’ mostra a Riparbella
‘Tra le carte e le note di Pietro Leopoldo’, è questo il titolo della mostra archivistica che si aprirà il prossimo 17 ottobre all’interno della biblioteca comunale di Riparbella.L’esposizione – realizzata con il contributo della Regione Toscana attraverso il bando dedicato alle celebrazioni dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
