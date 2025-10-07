C on l’esplosione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana di tutti, anche la scuola italiana, probabilmente più di altri ambiti, si trova davanti a una delle sue sfide più complesse e affascinanti: infatti, la questione non è più “se” accettarla o meno, siamo già oltre. Ora è il momento di capire piuttosto “come” integrare questa nuova tecnologia nella didattica. Ma mentre il dibattito pubblico si concentra su algoritmi, chatbot e strumenti digitali, chi vive ogni giorno tra i banchi chiede qualcosa di più semplice e concreto. La prima tesi di laurea discussa da un’intelligenza artificiale, a Cassino X AI a scuola: per gli insegnanti è una sfida educativa da cogliere, ma non da soli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra entusiasmo e timori, i docenti chiedono tempo e ascolto. L'intelligenza artificiale non è solo uno strumento, ma una sfida educativa. Serve un dialogo aperto con le istituzioni e percorsi formativi adeguati