Tra conferme e sorprese i nuovi consiglieri regionali in Calabria

Agi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Tra certezze e anche qualche esclusione 'eccellente', si definisce la composizione del Consiglio regionale della nuova legislatura, quello determinato dalle elezioni di domenica e lunedì in Calabria secondo la distribuzione dei seggi ai sensi della legge elettorale: sono 7 le donne elette e non manca qualche ritorno. Dalla elaborazione del portale Eligendo del ministero dell'Interno al termine dello scrutinio (in attesa dell'assegnazione definitiva) emerge anzitutto che del nuovo Consiglio regionale, ovviamente, faranno parte i due principali candidati alla presidenza della Regione, il riconfermato Roberto Occhiuto (Forza Italia) per il centrodestra e Pasquale Tridico (M5S) per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Agi.it

tra conferme e sorprese i nuovi consiglieri regionali in calabria

© Agi.it - Tra conferme e sorprese, i nuovi consiglieri regionali in Calabria

In questa notizia si parla di: conferme - sorprese

Milan-Liverpool, che exploit: due conferme, una novità e due sorprese per Allegri

Robur, ecco i gironi tra conferme e sorprese. Coppa Italia: il 31 agosto il derby con i Leoni

Probabili formazioni Juve Parma: Tudor sembra avere le idee chiare. Tra conferme e sorprese, ecco l’11 che dovrebbe battezzare l’esordio in Serie A

conferme sorprese nuovi consiglieriRiconferme e diverse sorprese, ecco i nuovi consiglieri regionali – NOMI - Non entrano, gli altri, Ferro, Gentile e Bruno Bossio. Da corrieredellacalabria.it

I 35 nuovi consiglieri regionali - UV primo partito, dietro Autonomisti di Centro, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Conferme Sorprese Nuovi Consiglieri