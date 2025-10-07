AGI - Tra certezze e anche qualche esclusione 'eccellente', si definisce la composizione del Consiglio regionale della nuova legislatura, quello determinato dalle elezioni di domenica e lunedì in Calabria secondo la distribuzione dei seggi ai sensi della legge elettorale: sono 7 le donne elette e non manca qualche ritorno. Dalla elaborazione del portale Eligendo del ministero dell'Interno al termine dello scrutinio (in attesa dell'assegnazione definitiva) emerge anzitutto che del nuovo Consiglio regionale, ovviamente, faranno parte i due principali candidati alla presidenza della Regione, il riconfermato Roberto Occhiuto (Forza Italia) per il centrodestra e Pasquale Tridico (M5S) per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tra conferme e sorprese, i nuovi consiglieri regionali in Calabria