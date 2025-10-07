Tra avanguardia e figurazione a Parma la luce di Giacomo Balla

Parma, 7 ott. (askanews) - "Un universo di luce": si intitola così la mostra di Giacomo Balla che ha portato a Parma, nel Palazzo de Governatore, l'imponente collezione di opere dell'artista possedute dalla Galleria Nazionale di arte moderna e contemporanea di Roma. Un grande itinerario attraverso le stagioni del pittore, non solo quella futurista. "Una collezione che racconta tutto il percorso - ha detto ad askanews Cesare Biasini Selvaggi, curatore della mostra - dal realismo sociale e divisionista alla grande stagione dell'avanguardia futurista, fino al periodo della figurazione dopo il 1930, il periodo ad oggi più sottostimato, più sottovalutato, ma ingiustamente, perché se è vero, come è vero, che Giacomo Balla è uno dei padri nobili dell'astrazione, possiamo dire dopo aver visitato questa mostra, almeno questo è il nostro intendimento, che è anche uno dei grandi padri nobili della figurazione della seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

