Toyota conferma la leadership in Italia a settembre
(Adnkronos) – Il mercato automobilistico italiano di settembre ha registrato 126.679 immatricolazioni, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2024. In questo scenario, Toyota si conferma al vertice tra i marchi esteri, conquistando una quota di mercato del 7,9% e consolidando il proprio ruolo di riferimento nel settore Full Hybrid. Nei primi nove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: toyota - conferma
Cadillac conferma le sensazioni della vigilia, firmando ancora una doppietta in Hyperpole. In seconda fila le due vetture col miglior peso/potenza sotto ai 250. #Ferrari sesta, davanti alla #5, Toyota meglio del solito #WEC100 #6HFuji - X Vai su X
Progettati per resistere alle sfide quotidiane Dai una marcia in più al tuo business con i furgoni Toyota Professional: prenota il tuo appuntamento in concessionaria e scopri tutti i vantaggi Napoli Nord Napoli Ovest Caserta Benevento Vai su Facebook
Toyota conferma la leadership in Italia a settembre - 679 immatricolazioni, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Come scrive msn.com
Toyota leader tra i marchi esteri in Italia: ad ottobre continuano i suoi incentivi - Toyota a settembre ottiene una quota di mercato del 7,9%, la migliore tra le Case estere in Italia; prolungata ad ottobre l'offerta sugli incentivi ... Da msn.com