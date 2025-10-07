Toyota conferma la leadership in Italia a settembre

Periodicodaily.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il mercato automobilistico italiano di settembre ha registrato 126.679 immatricolazioni, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2024. In questo scenario, Toyota si conferma al vertice tra i marchi esteri, conquistando una quota di mercato del 7,9% e consolidando il proprio ruolo di riferimento nel settore Full Hybrid.  Nei primi nove . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: toyota - conferma

toyota conferma leadership italiaToyota conferma la leadership in Italia a settembre - 679 immatricolazioni, in crescita del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2024. Come scrive msn.com

toyota conferma leadership italiaToyota leader tra i marchi esteri in Italia: ad ottobre continuano i suoi incentivi - Toyota a settembre ottiene una quota di mercato del 7,9%, la migliore tra le Case estere in Italia; prolungata ad ottobre l'offerta sugli incentivi ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Toyota Conferma Leadership Italia