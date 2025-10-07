Toscana inizia il Mese della Psicologia | Paolo Ruffini testimonial d’eccezione fa il tutto esaurito al Niccolini

“I bisogni psicologici stanno crescendo e diversificandosi. Ansia, nuove dipendenze – come quelle digitali –, disturbi alimentari e difficoltà nei rapporti interpersonali colpiscono soprattutto i giovani, ma non solo, e non si possono ricondurre esclusivamente alle conseguenze della pandemia da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it