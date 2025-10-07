Torrione l' oratorio della Chiesa di Santa Maria ad Martyres apre le sue porte al quartiere

L’Oratorio della Chiesa di Santa Maria ad Martyres, gestito e di proprietà dei Frati Minimi, annuncia la sua apertura alle realtà locali, alle associazioni e ai liberi cittadini del quartiere di Torrione. “L’obiettivo - fanno sapere dall'oratorio - è quello di valorizzare questo spazio sacro e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cervarese Santa Croce, un piccolo scrigno di arte e bellezza - Un castello medievale, una villa del 1500, e anche un oratorio, un'arena e una chiesa che ora ospita una biblioteca. Segnala rainews.it

Torrione e Borgo 'Sudéndre', alla scoperta del Paese Alto “segreto” a San Benedetto del Tronto - Una passeggiata tra gli angoli e le storie “segrete” del Paese Alto (quartiere di San Benedetto), alla scoperta del fascino e dell’identità di un borgo antico racchiuso in una città moderna, ancora og ... ilrestodelcarlino.it scrive