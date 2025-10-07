Torre Maura dopo due anni di stop ripartono i lavori al parco delle Rupicole
I cantieri erano stati consegnati a ottobre 2023 ma sono durati poco, pochissimo. Il ritrovamento di alcuni reperti archeologici aveva causato lo stop ai lavori per circa due anni. Oggi, martedì 7 ottobre, sono ripartiti i lavori al parco delle Rupicole a Torre Maura.Il progetto del parco delle.
