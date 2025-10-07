Torna su Rai 2 Nella mente di Narciso con Roberta Bruzzone | tutte le anticipazioni
News tv. Torna su Rai 2 “Nella mente di Narciso”, Bruzzone parte col botto: il tremendo femminicidio al centro della prima puntata – Dopo l’ottimo riscontro su RaiPlay, dove ha debuttato l’11 settembre, “Nella mente di Narciso” arriva anche su Rai2. Dal 7 ottobre, ogni martedì alle 23.30, la seconda stagione della docuserie torna in onda con nuovi episodi che promettono di scavare ancora più a fondo nella psicologia dei narcisisti patologici e nelle dinamiche che portano a relazioni tossiche, manipolazione e violenza. Roberta Bruzzone guida il viaggio nell’oscurità: torna su Rai 2 “Nella Mente di Narciso”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: torna - mente
Educare con cuore e mente, il 13 settembre torna EduTodi
In Fiera torna il 'Macrolibrarsi Fest', la rassegna dedicata al benessere di mente e corpo
Renad Attallah: «Sono uscita da Gaza ma la mia famiglia è ancora là. Quando sento gli aerei volare di notte, la mia mente torna a casa»
Torna la Ginnastica per la Mente! Anche per il 2025/2026 il Comune di Bagnolo Cremasco organizza il ciclo di incontri dedicati al benessere mentale e culturale presso il Centro Anziani (Via Antonietti Crespi). Ogni giovedì dalle 14.00 alle 15.45 circ Vai su Facebook
“Nella mente di Narciso” torna su Rai2 - Dal 7 ottobre, Roberta Bruzzone torna alla conduzione del suo apprezzato programma, già disponibile su RaiPlay ... Secondo sorrisi.com
Nella mente di Narciso, dal 7 ottobre il true crime approda anche in chiaro su Rai 2 - Un sorriso rassicurante, una carezza affettuosa, un gesto di attenzione: dietro queste apparenze può celarsi l’insidia più subdola. Da msn.com