Torna su Rai 2 Nella mente di Narciso con Roberta Bruzzone | tutte le anticipazioni

News tv. Torna su Rai 2 “Nella mente di Narciso”, Bruzzone parte col botto: il tremendo femminicidio al centro della prima puntata – Dopo l’ottimo riscontro su RaiPlay, dove ha debuttato l’11 settembre, “Nella mente di Narciso” arriva anche su Rai2. Dal 7 ottobre, ogni martedì alle 23.30, la seconda stagione della docuserie torna in onda con nuovi episodi che promettono di scavare ancora più a fondo nella psicologia dei narcisisti patologici e nelle dinamiche che portano a relazioni tossiche, manipolazione e violenza. Roberta Bruzzone guida il viaggio nell’oscurità: torna su Rai 2 “Nella Mente di Narciso”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

