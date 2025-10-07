Torna Only for pet lovers | domenica 12 ottobre ai Giardini della Guastalla l' evento gratuito per cani e gatti

Terza edizione di "Only for pet lovers" domenica 12 ottobre ai Giardini delle Guastalla di Milano. Cani, e per la prima volta anche gatti, di ogni razza e taglia potranno vivere una giornata insieme ai loro parent tra sfilate pet&human, performance di dog dance, spettacoli e giochi divertenti a tema pet, toilettatura e massaggi per cuccioli, talk e incontri con educatori, veterinari e pet influencer, stand espositivi con prodotti innovativi, come il cioccolato non cioccolato per pet. L'evento gratuito, firmato da Only For Pet Lovers, l’agenzia milanese specializzata in eventi per pet, patrocinato dal Comune di Milano, si svolgerà dalle 11 alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna “Only for pet lovers”: domenica 12 ottobre ai Giardini della Guastalla l'evento gratuito per cani e gatti

In questa notizia si parla di: torna - only

Linda hamilton torna in un sci-fi su netflix

ZX Spectrum Next Issue 3: IL MITO TORNA PIÙ FORTE CHE MAI!

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

OPERE MODERNE E MULTIPLI Dal 10 al 21 ottobre 2025 torna l’appuntamento con l’asta web-only Wannenes dedicata all’arte moderna e ai multipli. Un’occasione per collezionisti e appassionati di scoprire opere selezionate, garantite anche dalla pa Vai su Facebook

Torna “Only for pet lovers”: domenica 12 ottobre ai Giardini della Guastalla l'evento gratuito per cani e gatti - Milano, cani, e per la prima volta anche gatti, di ogni razza e taglia potranno vivere una giornata insieme ai loro parent tra sfilate pet&human, performance di dog dance, spettacoli e giochi diverten ... Riporta ilgiorno.it