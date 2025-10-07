Torna nel centro storico la Notte Bianca dei Bambini con giochi laboratori e attività manuali
“La notte bianca dei bambini” tornerà ad animare le vie del Sestiere della Maddalena sabato 11 ottobre, in occasione della sua XIV edizione che avrà per titolo “La fabbrica dei sogni”.A partire delle 15:30, infatti, il quartiere si trasformerà in una grande officina immaginaria, un luogo dove. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: torna - centro
La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani
Da Londra a Reggio, James torna a casa col bar Futura: “Voglio riportare vitalità in centro”
Torna a Novara "Lo sbarazzo": a fine luglio 2 giorni di "fuori tutto" nei negozi del centro
Torna la Danza Sportiva al Centro Polisportivo Augusta! Con il maestro Antony Boris Coppola, scopri la magia dei balli di coppia e vivi l’emozione della danza in ogni passo! Martedì e Giovedì 15:45 Piccoli/e 16:30 Medi/e 17:30 Avanzati/e 20:3 - facebook.com Vai su Facebook
"Livorno al centro": torna il festival che porta musica, arte e cultura nel centro città - X Vai su X
Torna nel centro storico la Notte Bianca dei Bambini con giochi, laboratori e attività manuali - “La notte bianca dei bambini” tornerà ad animare le vie del Sestiere della Maddalena sabato 11 ottobre, in occasione della sua XIV edizione che avrà per titolo “La fabbrica dei sogni”. Da genovatoday.it
Sabato 18 ottobre torna la Notte d’Oro: il programma - Musica, spettacoli, mostre, inaugurazioni, monumenti aperti, visite guidate, edizione 2025 arricchita dalla IX Biennale di Mosaico Contemporaneo ... Riporta ravenna24ore.it