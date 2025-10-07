Torna nel centro storico la Notte Bianca dei Bambini con giochi laboratori e attività manuali

“La notte bianca dei bambini” tornerà ad animare le vie del Sestiere della Maddalena sabato 11 ottobre, in occasione della sua XIV edizione che avrà per titolo “La fabbrica dei sogni”.A partire delle 15:30, infatti, il quartiere si trasformerà in una grande officina immaginaria, un luogo dove. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

