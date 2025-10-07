Torna l' ora solare | quando si spostano le lancette dell' orologio

Novaratoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, come tutti gli anni, il passaggio all'ora solare.Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre scatta infatti il cambio dell'ora, con il ritorno dell'ora solare: alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un'ora. Oggi la tecnologia facilita le cose: i nostri smartphone e i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - solare

Quando cambia l’ora legale e torna quella solare. L’impatto sulla nostra salute

Ora solare 2025: domenica 26 ottobre alle 3 si torna alle 2! Perché accade, cosa cambia e come non sbagliare

Tra un mese torna l'ora solare: ecco quando scatta il cambio di orario

torna solare spostano lancetteQuando torna l’ora solare? Ecco la data in cui bisogna spostare le lancette indietro di un’ora - Un'ora di sonno in più ma meno luce la sera: ecco cosa cambia con il ritorno all'ora solare e perché diversi Paesi vogliono abolire il cambio ora ... Da ilfattoquotidiano.it

torna solare spostano lancetteTorna l'ora solare, lancette indietro tra il 25 e il 26 ottobre - Con il mese di ottobre insieme all'autunno arriva anche l'ora solare, che tornerà ufficialmente tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, quando durante la notte ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Torna Solare Spostano Lancette