Torna libero il presunto gestore delle scommesse dei calciatori
Tempo di lettura: 2 minuti Torna libero Tommaso De Giacomo, uno dei presunti gestori del “sistema” di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. Lo ha deciso la gup di Milano Giulia Masci accogliendo l’istanza del legale di De Giacomo, l’avvocato Vincenzo Scarano. De Giacomo, così come il suo collaboratore Patrik Frizzera e altri tre indagati, amministratori o dipendenti della gioielleria milanese Elysium Group, era finito agli arresti domiciliari lo scorso maggio, su decisione della gip Lidia Castellucci nell’inchiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini e della polizia giudiziaria della Gdf. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: torna - libero
Imprenditore ucciso e fatto sparire: Carini torna libero
Mancano i gravi indizi, il giornalista De Michele torna libero
Roma, Gasperini concede il pomeriggio libero: domani si torna in campo al mattino
A Maratea il mare torna libero: sabato 11 ottobre la prima iniziativa Plastic Free per rimuovere le “reti fantasma” dai fondali. - facebook.com Vai su Facebook
A Maratea il mare torna libero: sabato 11 ottobre la prima iniziativa Plastic Free per rimuovere le “reti fantasma” dai fondali. https://trmtv.it/scienza-e-salute/ambiente/2025_10_06/502962.htmls… - X Vai su X
Phica.eu, individuato il presunto gestore del sito sessista: ecco chi è - eu, il sito sessista che ha destato tanto clamore in questi ultimi giorni. Da ilgiornale.it
Individuato il presunto gestore del sito sessista - Gli investigatori della polizia postale avrebbero individuato il presunto gestore del sito sessista finito al centro delle denunce di decine di donne italiane. Scrive tgcom24.mediaset.it