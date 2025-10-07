Torna libero il presunto gestore delle scommesse dei calciatori

Tempo di lettura: 2 minuti Torna libero Tommaso De Giacomo, uno dei presunti gestori del “sistema” di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali, Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Wes McKennie, Raoul Bellanova e Samuele Ricci. Lo ha deciso la gup di Milano Giulia Masci accogliendo l’istanza del legale di De Giacomo, l’avvocato Vincenzo Scarano. De Giacomo, così come il suo collaboratore Patrik Frizzera e altri tre indagati, amministratori o dipendenti della gioielleria milanese Elysium Group, era finito agli arresti domiciliari lo scorso maggio, su decisione della gip Lidia Castellucci nell’inchiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini e della polizia giudiziaria della Gdf. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

