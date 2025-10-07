Torna la paura ad Aprilia spari contro un' auto | ferito un uomo

Si spara di nuovo ad Aprilia, dove questo pomeriggio un uomo è stato colpito da alcuni di arma da fuoco mentre era alla guida di un'auto. E' accaduto poco prima delle 15, in via Fossignano, poco lontano dalla Pontina. Secondo le prime informazioni il veicolo, un'Audi condotta da un 26enne, è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

