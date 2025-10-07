Torna la fiera di San Luca | Esperienza sensoriale
Mentre per le strade e tra i rioni ancora è acceso l’entusiasmo per la Festa dell’Uva, Impruneta prepara la sua seconda iniziativa più attesa e anche più antica: la Fiera di San Luca. Affonda le radici nella storia del territorio, a partire da più di mille anni fa quando i pastori durante la transumanza sostavano a Impruneta come tappa nel tragitto dall’Appennino alla Maremma. Questo antico crocevia divenne un importante punto di scambio per la compravendita di bestiame, formaggi, lana e altri beni; in cambio gli artigiani locali offrivano prodotti come scarpe, vestiti e soprattutto il celebre cotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: torna - fiera
Bibbona, torna la Fiera della Zootecnia: esposizioni, mercati e stand dedicati alla razza chianina
Arezzo e la Fiera Antiquaria, l’assalto dei banchi La città torna a riempirsi
Per la 47esima volta alla Schiranna torna la Fiera di Varese. E c’è la Wine Week
Fiera dell’alta Valsesia ? La fiera è finita, si torna a casa… In serata caricheremo qualche foto della giornata Vai su Facebook
Torna la fiera di San Luca: "Esperienza sensoriale" - "La Fiera di San Luca – dice il presidente dell’omonima associazione Andrea Tucci – è immergersi in un’esperienza sensoriale di colori, sapori e odori, in grado di mantenere intatta la sua identità ... lanazione.it scrive
Fiera di San Luca 2025: nove giorni tra arte, cultura e tradizione - Impruneta annuncia l’edizione 2025 della tradizionale Fiera di San Luca, in programma dall’11 al 19 ottobre. Si legge su 055firenze.it