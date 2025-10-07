Mentre per le strade e tra i rioni ancora è acceso l’entusiasmo per la Festa dell’Uva, Impruneta prepara la sua seconda iniziativa più attesa e anche più antica: la Fiera di San Luca. Affonda le radici nella storia del territorio, a partire da più di mille anni fa quando i pastori durante la transumanza sostavano a Impruneta come tappa nel tragitto dall’Appennino alla Maremma. Questo antico crocevia divenne un importante punto di scambio per la compravendita di bestiame, formaggi, lana e altri beni; in cambio gli artigiani locali offrivano prodotti come scarpe, vestiti e soprattutto il celebre cotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la fiera di San Luca: "Esperienza sensoriale"