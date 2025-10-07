Torna la Bruschetta imperiale al quartiere Romiti
Il Quartiere Romiti è pronto a tornare protagonista con uno degli eventi più attesi e amati dalla comunità forlivese: la “Bruschetta Imperiale”, in programma per sabato 11 ottobre a partire dalle ore 19.30 alla Parrocchia Santa Maria del Voto, in Via Firenze 75.Quella della “Bruschetta Imperiale”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: torna - bruschetta
https://www.eventidellatuscia.it/12-ottobre-2025-oriolo-romano-bruschetta-tour-2025-torna-il-cicloraduno-solidale-che-unisce-sport-natura-e-inclusione/ - facebook.com Vai su Facebook