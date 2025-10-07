Torna la Bruschetta imperiale al quartiere Romiti

Il Quartiere Romiti è pronto a tornare protagonista con uno degli eventi più attesi e amati dalla comunità forlivese: la “Bruschetta Imperiale”, in programma per sabato 11 ottobre a partire dalle ore 19.30 alla Parrocchia Santa Maria del Voto, in Via Firenze 75.Quella della “Bruschetta Imperiale”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

