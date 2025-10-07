Torna in piazza Amendola nonostante il divieto | arrestato parcheggiatore abusivo
Un uomo, N.D le sue iniziali, già destinatario di un provvedimento di divieto di accesso a Piazza Amendola e alle aree limitrofe, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Salerno per tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso a un'area urbana (Dacur).Il fattoSecondo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
