Torna il treno storico | a ottobre un nuovo viaggio nel tempo sulla Novara-Varallo

Novaratoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. La quinta corsa dell'anno è in programma domenica 12 ottobre. Un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di Varallo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - treno

Torna il Sicilia Express: treno speciale per i siciliani che rientrano per l'estate, da oggi biglietti in vendita

Torna il ‘Sicilia Express’: il treno speciale che riporta i siciliani a casa per l’estate

Torna il Sicilia Express, treno speciale per i siciliani che rientrano in estate, biglietti già in vendita

torna treno storico ottobreTorna il treno storico: a ottobre un nuovo "viaggio nel tempo" sulla Novara-Varallo - Varallo, dopo aver sostato nelle stazioni di Fara, Romagnano Sesia e di Borgosesia, si raggiunge la città di Varallo Sesia ... Da novaratoday.it

torna treno storico ottobreTorna “StraorBinario”: un giallo d’epoca sul treno storico della Transiberiana d’Italia - Appassionati di teatro, storia e viaggi lenti sono pronti a salire a bordo: domenica 5 ottobre torna l'attesissimo appuntamento ... Segnala abruzzolive.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Treno Storico Ottobre