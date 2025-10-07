Torna il treno storico | a ottobre un nuovo viaggio nel tempo sulla Novara-Varallo

Proseguono i viaggi a bordo del treno storico a vapore sulla Novara-Varallo. La quinta corsa dell'anno è in programma domenica 12 ottobre. Un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia trainato da locomotiva a vapore organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di Varallo e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it