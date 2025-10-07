Torna il festival internazionale degli Abruzzi Artinvita | una versione ridotta che guarda alle origini fra Orsogna Crecchio e Arielli

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma da sabato 11 a domenica 26 ottobre, per la sua ottava edizione, il Festival internazionale degli Abruzzi Artinvita. Un'edizione insolita e ridotta rispetto al passato, ma che conserverà la sua natura itinerante: gli eventi della rassegna, infatti, si terranno a Orsogna, Crecchio e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - festival

Siderno si tinge di blu: torna il Festival del Mare nel quartiere Sbarre

Torna l'Internet Festival: come e dove guidare lo sviluppo teconologico

Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta

Torna il festival internazionale dell'arte di strada - La 28/a edizione del Festival Internazionale Itinerante di Arte in Strada Girovagando si terrà dal 24 agosto al 9 settembre (anteprima avvenuta il 19 agosto ad Aggius nel contesto della manifestazione ... Come scrive ansa.it

A Sassari torna “Girovagando”, il Festival Internazionale di arte in strada - Dopo le tappe oristanesi e in alcuni centri del Nord Sardegna, ritorna nel suo luogo di origine Girovagando, il Festival Internazionale di arte in strada. Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Festival Internazionale Abruzzi