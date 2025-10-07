Torna il festival internazionale degli Abruzzi Artinvita | una versione ridotta che guarda alle origini fra Orsogna Crecchio e Arielli
È in programma da sabato 11 a domenica 26 ottobre, per la sua ottava edizione, il Festival internazionale degli Abruzzi Artinvita. Un'edizione insolita e ridotta rispetto al passato, ma che conserverà la sua natura itinerante: gli eventi della rassegna, infatti, si terranno a Orsogna, Crecchio e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
