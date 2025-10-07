Torna il festival Cur-arti La cultura come medicina per il benessere dei giovani
Quarta edizione per il festival "Cur-arti: incroci culturali per la salute mentale dei giovani". L’evento che affronta il tema della salute mentale delle giovani generazioni, inteso nel senso più ampio di benessere e il tema delle arti come possibile dispositivo di cura, si svolgerà sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 allo Spazio Mast di via San Martino 22 a Rho. Il festival si apre sabato alle 16 con una tavola rotonda sul tema "L’arte di ascoltare, per un’educazione ai sentimenti delle giovani generazioni" e si parlerà dell’educazione affettiva e dell’educazione ai sentimenti e alle emozioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
