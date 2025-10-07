Torna il caldo al Centro-Nord arriva ottobrata con massime fino a 24-26°C

(Adnkronos) – Torna il caldo con l'ottobrata. Dopo pochi giorni caratterizzati da un calo delle temperature, ecco il nuovo cambiamento meteo in autunno. "Ribaltoni continui, prima il freddo con la neve a 1200 metri, burrasche di vento e mareggiate poi, nei prossimi giorni tornerà il caldo al Centro-Nord, mentre farà ancora un po' freddo al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: torna - caldo

Weekend di fuoco, oggi e domani torna l’allerta caldo: sei le città più roventi

A Bergamo torna il caldo africano: in arrivo picchi oltre i 37°C nel weekend

Frane e fulmini al Nord. Chiusa la strada per Cortina. Ma da oggi torna il caldo

Meteo, torna il caldo: temperature in aumento fino a 25 gradi Vai su Facebook

#Meteo: torna il #Caldo all'improvviso! #Vediamo quando e se durerà - X Vai su X

Torna il caldo al Centro-Nord, arriva ottobrata con massime fino a 24-26°C - Dopo pochi giorni caratterizzati da un calo delle temperature, ecco il nuovo cambiamento meteo in autunno. adnkronos.com scrive

Meteo, torna il caldo: temperature in aumento fino a 25 gradi con l'anticiclone - Dopo il passaggio molto instabile e ventoso di una perturbazione nordatlantica che ha attraversato l'Italia nella giornata di domenica 5 ottobre, ora la pressione è in deciso ... Si legge su msn.com