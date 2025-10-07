Torna “ Free Free Palestine. Teatro, musica e poesia per una Palestina libera”, l’iniziativa a sostegno del popolo palestinese che coinvolge personaggi dello spettacolo, attori e musicisti. Venerdì 10 ottobre alle 20.30 saliranno sul palco del teatro Carcano di Milano per chiedere pace e giustizia, partendo dalla diffusione dell’arte e della cultura palestinese. “In un momento particolarmente buio della nostra storia, dopo due anni di genocidio a Gaza, inflitto con atroce e incontrollata barbarie, è più che urgente unirci intorno alle parole dei poeti palestinesi che hanno fatto della loro arte e della loro letteratura un mezzo di lotta, di memoria storica e di libera espressione – si legge nel comunicato di presentazione dell’evento – per dare voce a una storia negata, per esprimere la nostra solidarietà al popolo palestinese e la nostra ferma condanna della pulizia etnica di Gaza e di tutta la Palestina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna ‘Free Free Palestine’, l’evento di cantanti e artisti per Gaza: venerdì 10 ottobre al teatro Carcano di Milano