Torna FRAGILE il Festival delle Arti e delle Discipline Sostenibili

Santeria S.p.A. presenta la seconda edizione di FRAGILE, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili, un evento unico nel suo genere che si terrà dal 10 al 12 ottobre a Parma in sei splendide location diffuse in città: Colonne 28, Casa della Musica, Sala Show Cooking, Italia Veloce e Borgo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Colombia, dopo l’attentato a uribe torna una fragile pace. Ma i fantasmi del passato…

Liliana Resinovich, il mistero dei coltelli e l’alibi fragile: cosa non torna nella scomparsa

Laureen, nome d'arte di Laura Surace, cantautrice reggina, torna sulle scene musicali con un singolo che ha già il sapore di manifesto artistico: Fragile. Un brano che non si limita a essere una ballata pop, ma diventa un viaggio intimo ed essenziale, in cui la v

Torna FRAGILE, il Festival delle Arti e delle Discipline Sostenibili- Dal 10 al 12 ottobre a Parma. https://tinyurl.com/525fxbv2

Torna il festival “Cur-arti”. La cultura come medicina per il benessere dei giovani - L’evento che affronta il tema della salute mentale delle giovani generazioni, inteso nel senso più ampi ... msn.com scrive

Fragile festival 2025: tutte le cose belle sono fragili. E vanno curate. - Fragile festival torna a Parma dal 10 al 12 ottobre: tre giorni di incontri, musica, cibo e pratiche sostenibili per coltivare cura e consapevolezza. Secondo lifegate.it