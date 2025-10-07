torna a venezia la grande vela 18 maxi yacht di fronte a san marco per la venice hospital

AGI - Venezia si prepara al ritorno del suo Gran Premio Velico: il Gran Premio della Città di Venezia - Venice Hospitality Challenge. La dodicesima edizione del premio prenderà il via sabato 18 ottobre alle 13.30 circa con i potenti getti dei rimorchiatori davanti Punta della Dogana. A partire da giovedì 16 ottobre visitatori e appassionati potranno ammirare le barche partecipanti ormeggiate a un pontile galleggiante posizionato nel Canale della Giudecca grazie alla collaborazione della Fondazione Scuola Piccola Zattere, dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. Il pontile, lungo oltre 75 mt e realizzato da Boscolo Bielo, sarà anche il quartier generale della manifestazione. 🔗 Leggi su Agi.it

