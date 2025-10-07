Torino capitale dell’intelligenza artificiale | arriva la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World

13 e 14 ottobre al Museo Nazionale del Cinema La città di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. L’evento, in programma presso il prestigioso Museo Nazionale del Cinema, si terrà il 13 e 14 ottobre 2025 e si configura come un appuntamento di riferimento per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, due settori in continua evoluzione che stanno ridefinendo il nostro modo di vivere, lavorare e interagire. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

