Torino 80enne preso per la gola e rapinato | arrestati due tunisini

Un uomo di 80 anni è stato rapinato in corso Francia a Torino Mentre stava andando a fare la spesa con la nipote, due giovani in monopattino lo hanno afferrato per la gola e lo hanno fatto cadere a terra. Gli hanno strappato quindi la catenina d'oro, del valore di 1500 euro. La nipote dell'anziano.

