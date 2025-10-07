Torino 80enne preso per la gola e rapinato | arrestati due tunisini
Un uomo di 80 anni è stato rapinato in corso Francia a Torino Mentre stava andando a fare la spesa con la nipote, due giovani in monopattino lo hanno afferrato per la gola e lo hanno fatto cadere a terra. Gli hanno strappato quindi la catenina d’oro, del valore di 1500 euro. La nipote dell’anziano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: torino - 80enne
