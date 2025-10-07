Torchia agente Rugani | I fischi a fine di Juve Milan non li capisco Tudor deve tenere un gruppo ed esporre le sue idee Confronto con Thiago Motta? Non esiste…

Torchia, agente Rugani, parla così del momento della Juve: tutte le dichiarazioni anche su Tudor dopo il Milan. L’agente del difensore della Juve Rugani, Davide Torchia, ha analizzato a Radio Bianconera l’inizio della stagione dei bianconeri. PAROLE – «C’è stato qualche fischio alla fine che non capisco. Abbiamo affrontato una squadra che sulla base di valori può essere allo stesso livello dei bianconeri, In questo momento è in forma, poteva vincere la partita, come perderla. Bastava qualche episodio per cambiare l’indirizzo della partita. Si poteva quindi ottenere il successo, o cadere. Non sono deluso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

