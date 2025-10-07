Top News | le parole di Rabiot Milan-Como a Perth quante critiche a Leao e Tonali …

Ecco le migliori notizie sui rossoneri pubblicate oggi dalla nostra redazione. Dalle parole di Rabiot a Leao, da MIlan-Perth a Tonali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rabiot non ci sta dopo aver saputo di Milan-Como in Australia: "Una follia, tutto questo è assurdo" - Como che si giocherà in Australia: "È completamente folle, dobbiamo ...

top news parole rabiotRabiot: "Milan-Como in Australia è completamente folle. Modric ha 10 anni più di me e fa cose che mi lasciano senza parole" - Adrien Rabiot, centrocampista francese che il Milan ha prelevato dal Marsiglia in estate, ha parlato a Le Figaro, non riservando un duro commento sulla decisione avallata dai principali organi calcist ... msn.com scrive

