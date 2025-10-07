Top Employers Italia 2026 la classifica delle aziende dove si lavora meglio | quali sono

Lavazza guida la classifica “Italy’s Best Employers 2026” seguita da Sorgenia e Granarolo. Presenti anche Barilla, Ferrari e Lamborghini. Il sondaggio, basato su oltre 300mila opinioni anonime, premia le aziende italiane con il miglior clima lavorativo, attenzione ai dipendenti e parità di carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Top Employers Italia 2026, la classifica delle aziende dove si lavora meglio: quali sono - Dalle imprese storiche ai grandi gruppi internazionali, la graduatoria offre un ritratto aggiornato del mondo del lavoro in Italia, mettendo in luce i ...

