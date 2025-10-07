Top 11 Serie A WhoScored inserisce 3 nerazzurri | ecco chi sono

Top 11 Serie A. La sesta giornata di Serie A ha consacrato Inter e Bologna come le grandi protagoniste del weekend. Secondo l’analisi di WhoScored, piattaforma specializzata nelle valutazioni statistiche delle prestazioni dei giocatori, sono infatti queste due squadre a dominare la Top 11 della settimana. A spiccare, in particolare, sono i nomi di Nicolò Barella, Federico Dimarco e Yoan Bonny, tre dei quattro marcatori nerazzurri nel successo per 4-1 contro la Cremonese a San Siro. Per l’ Inter si tratta di un ulteriore riconoscimento del momento di forma straordinario della squadra di Cristian Chivu, capace di coniugare solidità difensiva e spettacolo offensivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it