Top 11 Serie A WhoScored inserisce 3 nerazzurri | ecco chi sono
Top 11 Serie A. La sesta giornata di Serie A ha consacrato Inter e Bologna come le grandi protagoniste del weekend. Secondo l’analisi di WhoScored, piattaforma specializzata nelle valutazioni statistiche delle prestazioni dei giocatori, sono infatti queste due squadre a dominare la Top 11 della settimana. A spiccare, in particolare, sono i nomi di Nicolò Barella, Federico Dimarco e Yoan Bonny, tre dei quattro marcatori nerazzurri nel successo per 4-1 contro la Cremonese a San Siro. Per l’ Inter si tratta di un ulteriore riconoscimento del momento di forma straordinario della squadra di Cristian Chivu, capace di coniugare solidità difensiva e spettacolo offensivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: serie - whoscored
? Valutazioni di Bastoni per la stagione 25/26: - Torino-8.8 - Udinese-6.6 - Juventus-5.8 - Ajax-7.1 - Cagliari-8.0 - Slavia Praga - 8.0 - Cremonese - 7.2 ? 597 minuti / ? 1 gol / ? 3 assist Fonte: WhoScored
